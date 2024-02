Las razones detrás de la ruina de Ana Belén y Víctor Manuel

Ana Belén ha sido entrevistada por Jordi Évole en su programa de La Sexta, después de haber sido la última presentadora de los Premios Goya. La actriz reveló una etapa desconocida de su vida, que ella misma califica como la más difícil hasta ahora. Además, también confesó que un director de cine intentó sobrepasarse con ella y besarla en contra de su voluntad.

El presentador le preguntó a la cantante en que momento de su vida sintió que el fracaso. Ana Belén respondió que "recuerdo un disco que se tituló 'Como una novia'. No lo pasé muy bien. Era una época jodida. Habíamos tenido muchos problemas económicos con la productora". Durante los 90, la productora que comenzó con Víctor Manuel sufrió un revés económico.

"La productora atraviesa la misma crisis que cualquier otra productora española, nada más... Por supuesto, estoy preocupado. A nadie le gusta pasar malos momentos", confirmaba Víctor Manuel a la revista 'Lecturas'.

Entre sus problemas, uno de los más polémicos fue la deuda que Isabel Pantoja les reclamó en función de la recaudación de taquilla. "No es cierto, no le debo nada a Isabel Pantoja... Ese porcentaje ya ha sido pagado hace meses", declaraba al citado medio.

Por otro lado, Évole le recordó a Ana Belén que con Pantoja hicieron mucho dinero. "Sí, pero una productora no vive del éxito de una sola película. Haces más y te quedas con deudas, muchas deudas. Fe una época muy difícil, porque no podíamos echarnos nada en cara, los dos estábamos metidos ahí. No sabía cómo saldríamos. Todo lo que ganamos lo perdimos".