La razón por la que Tamara Falcó aún no lleva su anillo de casada

La esposa de Íñigo confirma el motivo en el último programa de Joaquín: El novato

Con todo lo que ha montado Tamara Falcó para su boda, y aún no lleva el anillo de casada. La hija de Isabel Preysler y marquesa de Griñón visitó ayer Joaquín: El novato para hablar sin tapujos con Joaquín Sánchez y allí reveló la razón por la cual aún no lleva la alianza, a pesar de haber transcurrido unos cuantos meses de la boda que protagonizó la prensa del corazón este verano.

Joaquín Sánchez, en un momento dado del programa, quiso ver el anillo de casada de Tamara Falcó, para lo cual le pidió "ver el anillaco". El ex jugador del Betis preguntó: "¿es el verdadero?", cuestión que puso un tanto nerviosa a la invitada: no, no era el anillo que llevaba en su boda, pero hay una razón de peso para haberlo cambiaod.

"Este es el que es. Lo cierto es que el otro día se me cayó y me he puesto mientras este. No sé dónde está", confesó avergonzada Tamara Falcó, quien ha podido perder la alianza de su matrimonio.

A modo de añadido, la joven reconocía que "mientras tanto me he traído este y yo pensaba que iba a dar el pego, pero nada...". Joaquín Sánchez no pudo evitar sorprenderse ante la revelación: "no me puedo creer que hayas perdido el anillo de boda", admitió entre risas. Ella, para aliviar la tensión generada, bromeó: "calla, calla, que quizás nadie se da cuenta (...). Lo perdí porque me estaba un poco grande". Eso sí, cree que dentro de pocos días lo encontrará (si es que no lo ha encontrado ya, porque el programa se grabó hace tiempo).