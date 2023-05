La razón por la que Karlos Arguiñano no tiene estrellas Michelín

Pese a ser uno de los cocineros más conocidos, Karlos no tiene una estrella Michelín En 1985 consiguió una, pero él mismo asegura que se la quitaron "por envidia"

Es sorprendente, pero Karlos Arguiñano no tiene ninguna estrella Michelín en estos momentos. Pese a ser uno de los cocineros más conocidos (y queridos) de la televisión, la prestigiosa guía gastronómica no reconoce su labor. Sin embargo, si la tuvo en el pasado, aunque no le durase muchos años tal y cómo él mismo ha explicado en su programa en más de una ocasión.

La estrella Michelín que tuvo Karlos Arguiñano (pero le quitaron)

El chef vasco recibió en 1985 una estrella Michelín gracias a su trabajo en el restaurante que abrió en la localidad de Zarautz. Sin embargo, años más tarde perdió el reconocimiento y así explica el motivo detrás de este 'feo': "llegamos a tener una estrella Michelín. Luego, nos hicimos famosos y trabajamos en televisión y nos la quitaron. ¡Ay! Qué envidia tiene la gente. Sales guapo y no te aguantan".

Es más, en Cocina abierta reflexiona acerca de esto... ¿Cómo es posible que en el año 1985 reciba una estrella Michelín y se la quiten poco después? "Cuando empiezo en el 90 o en el 91 en televisión me la quitan. ¿Qué? ¿Se me ha olvidado de repente cocinar? ¡Para nada!", se queja Karlos Arguiñano.

Mensaje claro de #Arguiñano “ Me quitaron una estrella Michelin por envidia “ pic.twitter.com/7NJhP4gZcY — MASPITV (@TVMASPI) 3 de noviembre de 2020

Pero al chef no parece importarle demasiado este reconocimiento, porque él sigue ligado a Atresmedia y a su programa diario de cocina, enseñando a los espectadores a preparar platos muy sencillos, pero ricos y nutritivos.