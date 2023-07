El chocante motivo por el que Enrique Iglesias no ha ido a la boda de Tamara Falcó

Julio Iglesias Jr. ha hablado con 'Y ahora Sonsoles' horas antes de la boda de su hermana Este sábado Tamara Falcó contraerá matrimonio con Íñigo Onieva

Julio Iglesias Jr. lleva varios días en España para asistir a la boda de su hermana Tamara Falcó, quien se dará hoy el 'sí, quiero' con Íñigo Onieva. Sin embargo, a todos nos sorprendió que confirmase que su hermano Enrique Iglesias también acudiría al esperado enlace. Horas más tarde, esta información ha quedado aclarada: el cantante e hijo de Julio iglesias no viajará a España.

Sonsoles Ónega anunció como si se tratara de la exclusiva del año que Julio Iglesias Jr. se sentaría en el plató de Y ahora Sonsoles para habalr de la boda del año. Sonsoles le presentó de la forma más cariñosa posible: "tienes una piel maravillosa, es verdad lo que me decían mis compañeros".

Acerca de si a Tamara Falcó le había molestado que Julio Iglesias Jr. se sentara en un plató de televisión horas antes de la boda, este asegura que no le dio importancia alguna: esa misma noche tendría lugar la preboda en el hotel Ritz de Madrid.

¿Qué hay de la ausencia de Enrique Iglesias en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva? Finalmente, "mi hermano no viene porque no le gustan las bodas. Es más, no estuvo ni en mi boda". Él sí que estará, pero tiene claro que no piensa dejar el teléfono móvil en la entrada del convite.