Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía según cuenta Amor Romeira

Amor Romeira ha contado en exclusiva en Fiesta que el cantante habría sido infiel a Rosalía Se trata de una amiga suya famosa

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro ha marcado un antes y un después en la prensa del corazón. Son muchos los medios de comunicación que hablan de la ya ex pareja, incluyendo cuantiosos programas españoles. Fiesta, el espacio de Telecinco emitido cada fin de semana por la tarde, también ha abordado el tema con la visita de Amor Romeira y una brutal confesión que afecta de lleno al concursante puertorriqueño.

La colaboradora canaria ha asegurado que cuando la pareja seguia unida, Rauw Alejandro coqueteó con una amiga suya famosa. Amor Romeira fue testigo de estos mensajes que ambos se intercambiaban y de ser ella Rosalía, no los hubiera tolerado nunca. Además, cree que el cantante le fue infiel a su chica en más ocasiones con otras mujeres a raíz de esta actitud.

"La persona que ha tenido algo con Rauw Alejandro es una chica de realities de esta casa, es también influencer y es una persona a la que siempre se le ha vinculado con el tema de los cantantes (...). Yo he visto los mensajes y he flipado. Si fuese Rosalía, veo esos mensajes y me sentaría mal. Aunque ella no lo quiso confirmar, creo que entre ellos ha habido algo, porque esta amiga mía ha quedado con muchos artistas internacionales que visitan este país".

Si bien Amor Romeira no se atrevió a dar el nombre de la presunta 'amante', sí que habló por ella con teléfono en directo.