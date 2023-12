Rauw Alejandro carga contra "la prensa de España" por lo sucedido con Bad Gyal

Después de su ruptura con Rosalía, el cantante puertorriqueño ha vuelto a estar en el foco mediático en los últimos días. Rauw Alejandro ofreció un concierto durante el pasado fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico, para dar por finalizada su gira 'Saturno'.

Al espectáculo acudieron algunos de los artistas más exitosos del panorama actual, siendo Bad Gyal una de las grandes protagonistas.

Rauw Alejandro y la cantante catalana interpretaron ante el público su canción 'Zorra remix'. Durante un momento de la actuación, la artista pasó por un incómodo momento que no pasó desapercibido para el público. Los asistentes capturaron un vídeo de lo sucedido, en el que podemos observar como el puertorriqueño intentaba "perrear" con Bad Gyal y esta, le rechaza.

Ante la respuesta de la cantante, el ex de Rosalía la acusaba de "tímida": "Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida, yo no sé", decía Rauw Alejandro con micrófono en mano. La catalana, no dudó en responder, y contestó inmediatamente. "Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta".

La polémica ha estallado en redes sociales, criticando la actitud de Rauw Alejandro. Ahora, el cantante ha querido responder a los comentarios a través de una historia de Instagram: "A la prensa de España y a los tiktokers. Dejen de estar inventándose tanta mierda, que Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo. Y aquí hay respeto y admiración", comenzaba diciendo, criticando a la prensa española y los usuarios de TikTok. "Hacemos música HP y lo que hacemos en tarima es un 'show' (busquen el significado entretenimiento para ustedes). Fueron dos noches juntos en tarima y vendrán muchas más", sentenciaba.