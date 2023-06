Rachel Valdés abandona Madrid tras su ruptura con Alejandro Sanz

La pareja puso punto y final a la relación tras cuatro años juntos Los artistas ya no viven juntos

Hace nueve días, Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores tras una publicación en Twitter, en la que confesaba que no estaba pasando un buen momento: "A veces no quiero ni estar, literalmente" o "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

El pasado sábado, la revista '¡HOLA!' publicó que el artista y Rachel Valdés sufrieron una fuerte crisis hace un par de semanas, que provocó que pusieran punto y final a la relación tras cuatro años juntos.

El magacín hizo público que la artista se fue de la casa donde ambos vivían. Y que no lo hizo de forma temporal, ya que se llevó varias pertenencias. Ahora, la revista ha publicado que fuentes cercanas a Rachel, confirman que se ha mudado a Barcelona. De momento, no ha dado ninguna declaración.

En cambio, Alejandro Sanz empezó el pasado sábado la segunda etapa de su gira 'Sanz en vivo', y tuvo unas palabras para el público: "Nunca olviden, lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", declaró.

Además, quiso señalar que, a pesar de la ruptura, el momento que está viviendo no es por nadie en concreto, sino, con él mismo. "Es un agujero que se te hace aquí (se señalaba el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué...", comentó entre una prolongada ovación.