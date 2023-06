"Quiero que él esté bien", la respuesta de Raquel Perera ante la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés

Alejandro Sanz y Rachel Valdés han roto defintivamente Raquel Pereira pronuncia sus primeras palabras tras la ruptura de su ex pareja

Alejandro Sanz no solo es noticia en el plano musical, por la gira que está presentando en España: durante las últimas semanas, escribió un mensaje un tanto llamativo con el que confesó estar pasando por un duro momento personal: "llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente".

Tal y cómo se ha sabido después, el cantante sufrió un brote fuerte en el que ya trabaja para recuperarse; casi cancela la gira, pero cree que lo mejor es salir adelante: "con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los show".

Sin embargo, todo iba a peor: la revista ¡HOLA! adelantó que Alejandro Sanz y Rachel Valdés había roto dos semanas atrás, motivo por el que el artista español se encuentra desolado: "ella se fue de la casa en la que convivían (…) por el desgaste de la convivencia". Él le ha restado importancia en su primer concierto en España (en Pamplona), pero Raquel Perera, ex pareja del artista, no ha podido contenerse y ha reaccionado a la noticia.

Raquel Perera asegura que ha hablado con Alejandro Sanz durante estos días, de la misma forma que hacen "desde hace mucho tiempo". Si bien la madre de los dos hijos del artista no sabe qué ha ocurrido en la pareja, "yo lo que quiero es que él este bien", asegura a las cámaras de Europa Press.

Un ejemplo más de que la relación entre Raquel Perera y Alejandro Sanz sigue siendo buena a pesar de su ruptura años atrás. Ya sea por el bienestar de sus hijos o por decisión propia, ambos hablan y están en comunicación continua.