Qué puesto ofreció Pedro Sánchez a Máxim Huerta tras dimitir: "no debía aceptarlo"

El ex ministro y escrito valenciano asegura que Pedro "no debió ofrecer el cargo" El cargo estaba relacionado con el Instituto Cervantes

Máxim Huerta, ex ministro de Cultura y Deportes, solo duró seis días en el cargo tras destaparse el fraude a Hacienda de más de 218.000 euros años atrás a través de una sociedad limitada. De este y otros temas habló el también escrito valenciano con Risto Mejide en la nueva temporada de Viajando con Chester, confirmando el invitado qué cargo le ofreció Pedro Sánchez poco después de dimitir.

"Un mes después de la renuncia te llama Pedro, ¿eso fue así?", quiso saber Risto Mejide. En ese momento, Máxim Huerta recordó que se encontraba en Almería el 31 de julio de 2018: se marchó a la provincia andaluza porque "no quería ni estar en casa, no quería hablar con nadie y no hablaba". El Presidente del Gobierno le llamó porque un mes antes le prometió una llamada, "cuando todo se calmase".

Pero Máxim Huerta no quería responder a los intentos de contacto, algo a lo que finalmente cedió por un mensaje de Camen Calvo, la que por aquel entonces era vicepresidenta del Gobierno: "finalmente me llamó para ofrecerme un cargo, yo le dije que ni debió ofrecerlo ni yo aceptarlo tras el revuelo montado". El miedo a la prensa le alejó de aquella oportunidad que no especificó, pero que estaba relacionada con el Instituto Cervantes: "siembre había sido un sueño estar allí. Como autor me hubiera encantado decir que sí".