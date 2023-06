La promesa que ha hecho Alejandro Sanz a través de las redes sociales

El cantante preocupó a sus seguidores hace unas semanas tras unas alarmantes publicaciones en Twitter Además, el artista ha anunciado una noticia

Desde hace unas semanas, Alejandro Sanz está en el foco mediático. Todo empezó cuando preocupó a sus seguidores tras una publicación en Twitter en la que confesaba que no estaba pasando un buen momento: "A veces no quiero ni estar, literalmente" o "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

Tras estos mensajes, el artista dio otros más esperanzadores: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aun no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Además, se desveló que su relación con Rachel Valdés había llegado a su final tras casi cuatro años juntos. La pareja sufrió una fuerte crisis que provocó la ruptura definitiva, ya que la artista se ha mudado a Barcelona.

El pasado 3 de junio, Alejandro Sanz empezó la segunda etapa de su gira 'Sanz en vivo', y quiso señalar que, a pesar de la ruptura, el momento que está viviendo no es por nadie en concreto, sino, con él mismo. "Es un agujero que se te hace aquí (se señalaba el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué...", comentó entre una prolongada ovación.

Unos días tras ausentarse en las redes sociales, el artista ha vuelto a utilizar Twitter para actualizar el estado de su salud mental. Alejandro Sanz ha querido mostrar su fortaleza, y ha dejado claro que no dejará que nadie le pare: "Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron".

Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 13, 2023

Además, el cantante ha aprovechado para anunciar una noticia: "Hoy comienza un nuevo camino, me uno a la gran familia de @SonyMusicSpain. Amigos y música, no puedo pedir más. Firmo con tinta de ganas, de retos y con la certeza de todo lo bello y emocionante que vamos a construir juntos".