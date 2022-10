La profunda reflexión de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

El hijo de Isabel Pantoja ha recibido el alta este lunes por la tarde "Mi vida ya no volverá a ser la misma", expone en sus redes sociales

Kiko Rivera ha recibido el alta este lunes 24 de octubre por la tarde después de que el pasado viernes sufriera un ictus. Las primeras noticias informaban del estado grave del hijo de Isabel Pantoja, aunque con el paso de las horas se confirmó que su salud no revestía peligro al haber sufrido "un pequeño ictus" tal y cómo contó su mujer, Irene Rosales, en una ronda de preguntas ante los medios de comunicación.

Ahora, a través de sus redes sociales y ya en la tranquilidad de su hogar, Kiko Rivera ha lanzado una profunda reflexión acerca de lo mucho que cambiará su vida a raíz de este serio percance: "empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido, y aunque voy mejorando, no puedo dejar de estar triste (...). He tenido y tengo mucho tiempo para pensar, y mi vida no volverá a ser lo mismo".

Eso sí, no se ha despedido de sus seguidores sin dar su particular nota de humor: "y para darle un poco de comedia (aunque sin muchas ganas), he vuelto a nacer, y va y me toca la misma cara de siempre". Finalmente ha pedido perdón por no estar más activo en sus redes sociales, y agradece a todos el apoyo recibido durante las últimas horas.