La profunda reflexión que ha compartido Laura Escanes en redes sociales

La influencer ha querido dar su visión sobre la ruptura con Risto Asegura estar atravesando un momento realmente complicado

La vorágine que está viviendo Laura Escanes es inasumible para el común de los mortales. El foco mediático se ha centrado en absoluto sobre ella con una conjunción de interés por su vida y varias fake news que están haciendo que su ruptura con Risto Mejide sea todavía más complicada. Así, recientemente saltaba la liebre sobre una posible relación con el youtuber Mr. Jagger, algo que al final la propia Laura tuvo que desmentir.

Sin embargo, finalmente ha tenido que hablar claro en redes sociales para desahogarse. Así, desde la cama, Laura ha explicado sus impresiones y reflexiones sobre el momento tan vital que está viviendo:: "Os voy a contar una reflexión. Bueno, más bien una respuesta que di a los periodistas cuando estuve en el evento porque quiero que, si no lo recogen o lo que sea, lo sepáis por mí también (...) Nadie te enseña a cómo gestionar una situación así, y si ya es difícil en cualquier situación normal pues eso añadido a toda la presión de los medios, la opinión de la gente lo complica todo".

Así, Laura Escanes no ha podido tener un duelo normal en la ruptura con Risto, sino que se siente superada y no sabe gestionar la situación porque que haya tanta gente entre medias lo complica todo. Ahora bien, ha querido terminar su declaración con un mensaje optimista: "Intento hacerlo lo mejor que puedo y que sé, seguramente me equivocaré. No sé qué esperáis de mí, pero seguramente os voy a decepcionar" sentenciaba entre risas.