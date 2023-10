Procesan a Claudio Caniggia por abuso sexual: podría enfrentarse a 15 años de cárcel

El exfutbolista fue denunciado por Mariana Nannis, su exmujer Los hechos ocurrieron en 2018

Claudio Caniggia es un exfutbolista argentino que jugaba como delantero y fue apodado como 'El hijo del viento'. Su carrera profesional empezó en 1985 en el River Plate, y pasó por el Atalanta, Roma, Benfica o Boca Juniors, entre otros. Se proclamó subcampeón del mundo en Italia 1990 con la albiceleste y ganó otros títulos con su selección. En 2004 se fue a jugar al fútbol catarí y se retiró del campo de juego en el Qatar SC.

El exfutbolista ha sido procesado por un presunto delito de abuso sexual a la que fue su esposa, Mariana Nannis. La pareja fue una de las más destacadas en el mundo del fútbol, se conocieron cuando tenían 20 años y estuvieron juntos durante tres décadas.

En el año 2019 confirmaron su separación, y la mujer le denunció por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento. Los hechos ocurrieron en 2018, cuando la pareja fue al Hotel Faena de Buenos Aires y, supuestamente, el argentino le forzó.

"Intentó mantener relaciones sexuales con quien era entonces su exesposa, de modo que ante la negativa de la misma le dijo: 'Te voy a matar, hija de p***' y, tras ello, le propinó golpes con el puño en el rostro que no llegaron a impactarla, ya que se cubría con las manos, hasta que finalmente la golpeó en los brazos. Después de que Nannis Silles le dijese que lo iba a denunciar, el acusado se rió y le dijo que era 'amigo del capo de la policía', y que 'si haces la denuncia tu cabeza va a rodar... si sales por esa puerta te voy a mandar matar, hija de p***, tú a mí no me dejas aquí solo'", recoge el auto.

El pasado mes de junio se compartió la resolución oficial del juez sobre el caso, en la que se declaró el "procesamiento sin prisión preventiva de Claudio Paul Caniggia" tras ser encontrado "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado". Además, le prohibieron salir de Argentina y fue embargado por cinco millones de pesos argentinos (unos 13.500 euros).

Ahora, los magistrados han rechazado los argumentos del abogado de Caniggia y han señalado que tendrá que ir a juicio: "Ante la evidencia de que el hecho investigado no contó con testigos presenciales ni otra probanza directa, los sucesos que configuran delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente". En caso de que el exfutbolista sea culpable por "abuso sexual agravado", podría ser condenado hasta 15 años de cárcel.