Problemas para Gerard Piqué en su primera visita a Miami para ver a sus hijos

El ex futbolista se ha desplazado a Miami para reencontrarse con Sasha y Milán En lugar de los 10 días que iba a verlos, solo podrá disfrutar de ellos 5 días

Gerard Piqué ya lleva un día en Miami para visitar durante cinco días a sus dos hijos, Milan y Sasha, en una ubicación por determinar en esta ciudad estadounidense. Cumpliendo con el régimen de visitas pactado con Shakira, el catalán no regresará a España hasta finales de semana. Pero en esta primera visita oficial, el ex azulgrana se ha topado con algunos problemas que no esperaba.

Las dificultades de Gerard Piqué en su primera visita para ver a sus hijos en Miami

Por un lado, Gerard Piqué sufrió un pequeño, pero tenso encontronazo con la prensa al salir del aeropuerto de Miami destino a recoger a Milan y Sasha. Era de esperar, porque el catalán no estará muy contento de tener que ir a Estados Unidos para poder ver a sus pequeños.

Otro problema es que Piqué solo podrá ver a sus hijos cinco días, y no los diez días que tenía en mente. ¿La razón? Shakira le explicó al catalán que como ya disfrutó de Sasha y Milan cinco días a principios de abril en Barcelona, antes de la mudanza definitiva a Milán, no era posible que estuviera con los pequeños otros cinco días: tendrá que esperar al próximo mes para recuperar el ritmo habitual.

¿Y dónde se quedará Gerard Piqué con Sasha y Milan? A falta de apartamento o casa habitual, el ex futbolista del F.C. Barcelona se hospeda en un hotel de Miami, pudiendo ser fotografiado de forma mucho más fácil por la prensa.