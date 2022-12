El problema de salud que sufrió Miki Núñez por el estrés de Eurovisión

El cantante sufrió un trastorno alimentario de pequeño, y ansiedad por el Festival Ha hablado largo y tendido con Catalunya Radio acerca de su experiencia con la salud mental

El Festival de Eurovisión es una competición musical muy exigente para todos sus participantes, y Miki Núñez ha esperado tres años para abrirse en canal y hablar acerca de la forma en la que le afectó a su salud mental. Lo ha hecho en una entrevista con El Suplement, programa de Catalunya Ràdio al que ha acudido como invitado y en el que ha confesado haber sufrido un trastorno alimentario por culpa de los problemas de ansiedad.

"Eurovisión fue algo muy fuerte y la repercusión fue muy buena para mi. Si no hubiera habido pandemia, hubiera ido de gira por Grecia, Alemania... Pero es algo muy duro. Estás 6 meses viviendo de una canción. No te pagan nada, pero sí una promoción", explicó Miki Núñez. Si bien esto fue positivo, no lo fue tanto a lo que se enfrentó después: "descubrí lo que era la ansiedad. Empecé a saber qué era no poder coger aire, marearte, tener una sensación de un nudo en el cuello".

Sus padres fueron los primeros que le ayudaron al llevarle al psicólogo para recibir tratamiento: "durante todo un año tuve la sensación de que no me entraba el aire. Me despertaba por la noche así". Además, también ha admitido que de pequeño también fue a terapia porque "tuve un trastorno alimenticio: un día decidí que, después de comer, era guay ponerme a vomitar porque así no comía. Cuando lo hice le dije a mi madre que necesitaba un nutricionista y un psicólogo".