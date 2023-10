Los padres de Clara Chía no soportan a Gerard Piqué

La novia de Gerard Piqué no acude a casa de sus padres a dormir cuando él se marcha a Miami porque no hay buena relación

Ahora que parecía que todo marchaba sobre ruedas entre Gerard Piqué y Clara Chía, con una Shakira más contenida y viviendo en Miami lejos de las cámaras, la situación vuelve a complicarse por la información que ha compartido el paparazzi Jordi Martín en la página TV Notas. Aunque se quiera hacer ver que la relación entre familias es perfecta, parece que el enemigo se encuentra en casa.

Según confirma este fotógrafo y periodista, los padres de Clara Chía no quieren que su hija esté con Gerard Piqué por mucho que ella esté enamorada: "la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren", asegura Jordi Martín, quien se atreve a dar más detalles de esta más relación: "cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja".

Si bien es cierto que se han tomado fotografías de Clara Chía con sus suegros, no ha ocurrido así al revés: puede que el distanciamiento entre Gerard Piqué y los padres de su pareja sea cierto. Ahora bien, no ha transcendido la razón por la que habría mala relación entre ambos.

Mientras tanto, Gerard Piqué y Shakira se mantienen tranquilos, algo que no podemos decir de Shakira: Nidia Ripoll, madre de la cantante, ha sufrido una nueva trombosis, motivo por el que la cantante ha tenido que viajar rápidamente a Colombia. Su padre, además, sigue muy delicado de salud.