El príncipe Guillermo atacó y pegó a Enrique en una discusión sobre Meghan Markle

Tanto Enrique como Guillermo empeoraron notablemente sus relaciones a raíz del noviazgo del primero con Meghan Markle La Familia Real tiene grandes problemas internos

El príncipe Enrique afirma en el libro de sus memorias titulado "Sobrante" que su hermano mayor y heredero al trono, el príncipe Guillermo, le agredió físicamente en una discusión. Guillermo habría insultado a la mujer de Enrique, Meghan Markle con calificativos como "Difícil, grosera, abrasiva" y aseguró que era un "loro de la narrativa de la prensa" de acuerdo con PageSix.

Cuando Enrique le respondió para defender a su mujer, este le pegó. En sus propias palabras:

"Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome. Me quedé tumbada un momento, aturdida, luego me puse en pie y le dije que se fuera".

Pese a la discusión, asegura que Guillermo le dijo que realmente solo quería ayudarle: "¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? Perdona, ¿así es como llamas a esto? ¿Ayudarme?" aseguraba Enrique.

Los hermanos han tenido una relación muy complicada en los últimos años, sobre todo después de que Enrique comenzara su relación con Meghan Markle. Ahora, los duques de Sussex viven en Estados Unidos ya que en Reino Unido han sido amenazados.