Las primeras reacciones de Laura Escanes y Álvaro de Luna al romance que acaba de salir a la luz

Laura Escanes y Álvaro de Luna fueron fotografiados besándose en un viaje a Tenerife A ella se le relacionó primero con Mister Jägger, y después con Juandi Alcázar

Laura Escanes, después de su ruptura con Risto Mejide, no ha dejado de protagonizar noticias en la prensa del corazón: primero, se le relacionó con el popular youtuber Míster Jägger, pero pronto quedó descartada la pareja. Después, fue el turno de que surgieran rumores de una posible relación entre la influencer y Juandi Alcázar, profesor de apnea y colaborador de El Desafío. Pero no ha sido hasta la portada de la revista Lecturas que hemos encontrado la identidad de la persona que ha robado el corazón a la ex de Risto.

Se puede decir que Álvaro de Luna y Laura Escanes forman una de las parejas del año, sobre todo después de que ambos fuesen portada de la citada revista gracias a unas fotografías en las que aparecen besándose apasionadamente durante un viaje a Tenerife. ¿Cuál ha sido la reacción del cantante andaluz y de la influencerI?Laura Escanes decidió permanecer en silencio en la premiere del programa de su amiga Dulceida para Prime Video: "siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, porque entiendo vuestro trabajo.... No quiero entrar en nada igual que tampoco entré hace unas semanas. Van a salir muchos titulares y cada uno se va a montar la película y la historia que quiera. Yo estoy tranquila y no entraré ni a confirmar ni a desmentir".

Un poco antes, la prensa se acercó a Álvaro de Luna en el aeropuerto, y este fue aún más esquivo con las preguntas de los periodistas: "estoy moreno y muy feliz", asintió el cantante.