Las primeras palabras de Rodolfo Sancho tras el crimen cometido por su hijo

Daniel, de 29 años, está en prisión provisional tras el asesinato de Edwin El intérprete viajó a Tailandia de urgencia para apoyar a su hijo

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de un hombre el 4 de agosto. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven en Koh Samui tras inculparse.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Edwin Arrieta Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El joven chef ingresó el lunes en la prisión de Koh Samui, aunque de momento está en un módulo de aislamiento cumpliendo el protocolo de diez días de coronavirus. Debido a esto, Daniel solamente puede reunirse con Khun Anan, su representante legal. Aunque su padre se encuentra en la isla, ya que se dirigió el pasado sábado de urgencia a Tailandia, tendrá que esperar al jueves 17 de agosto para ver al chef.

Ahora, 'Espejo Público' ha conseguido las primeras palabras de Rodolfo Sancho tras salir a la luz la noticia. Hasta ahora solamente se había pronunciado a través de diferentes comunicados familiares.

El periodista del programa, Alex Álvarez, le llamó el jueves en varias ocasiones para hablar con el actor, y ha sido este viernes cuando Rodolfo le ha devuelto la llamada. Una llamada corta de 48 segundos, en la que transmite el siguiente mensaje: "Alex, me pondré en contacto contigo. Ahora mismo estoy firme y luchando. Gracias por vuestra comprensión".