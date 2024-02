Las primeras palabras de Carlos III sobre su cáncer: "me han hecho llorar"

El rey de Inglaterra, Carlos III, ha vuelto al trabajo al acudir con normalidad a su primera audiencia presencial con el primer ministro británico, Rishi Sunak, desde que le detectaran cáncer. El comunicado oficial que la casa real británica emitió para confirmar la existencia de la enfermedad preocupó, y mucho, a toda la sociedad inglesa.

Más aún cuando el monarca decidió cancelar toda su agenda pública. Sin embargo, Carlos III ha mantenido el contacto vía telefónica a través de audiencias privadas semanales con el primer ministro.

No ha sido hasta esta mañana cuando Carlos III ha aceptado acudir a su primera audiencia presencial con Rishi Sunak, quien no ha dudado en elogiar el buen aspecto del monarca británico. Este, agradecido por el comentario, respondía con una sonrisa: "es todo un truco de espejos, de verdad".

Carlos III no ha dudado en asegurar a su invitado: "me han hecho llorar. He recibido tantos mensajes y tarjetas maravillosas de ánimo...". La sociedad inglesa se ha volcado con la familia real británica desde que se conociera el delicado estado de salud del monarca, aunque no ha transcendido qué tipo de cáncer padece Carlos III.

Pese a esta primera aparición pública, el rey ha aclarado que su agenda únicamente se regirá según las recomendaciones de su equipo médico. De esta forma, aunque haya vuelto al palacio de Buckingham, puede que no veamos con la misma asiduidad de antaño a Carlos III.