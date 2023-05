Estas han sido las primeras declaraciones de Rafa Mateo tras sufrir un ictus

El joven, conocido por su aparición en ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, acaba de volver a casa El ictus que sufrió el joven de 29 años lo dejó en el hospital durante varios días

Cuando la familia de Rafa Mateo, exconcursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, informó de que el joven de tan solo 29 años había sufrido un ictus, sus fans se preocuparon mucho. Y no era para menos, ya que el malagueño se mantuvo en silencio durante su ingreso de una semana en el hospital.

Dicho esto, parece que se ha recuperado sin problemas y que todo ha quedado en un susto ahora que ha vuelto a casa para estar junto a su familia. Dicho esto, ha querido compartir su estado actual en redes sociales para tranquilizar a sus fans y que sepan que no está en peligro. A pesar de ello, no ha querido entrar en detalles sobre lo sucedido.“¡Por fin! Gracias a Dios todo quedó en un susto”, escribía el joven en una foto en la que se veía una rica caja de bollos que se iba a comer. También añadió lo siguiente: “Estoy bien y sin secuelas, que era la mayor preocupación”. Así, parece que las pruebas que le han hecho después de recuperarse del ictus indican que no va a tener ningún tipo de consecuencias duraderas.

A pesar de las buenas noticias y de que estos resultados indican que podrá continuar viviendo su vida con normalidad, pero ha de reducir el ritmo. Esto quiere decir que debe llevar una rutina más pausada y tranquila, así como cuidar más su alimentación y vigilar la tensión arterial y el azúcar.