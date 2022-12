Así fue la primera cita de Aitana y Miguel Bernadeau

El Hormiguero recibió a la pareja de moda con motivo del estreno de La última Aitana Ocaña debuta como actriz tras ser cantante de éxito internacional

Aitana Ocaña prueba suerte como actriz en La última, la primera serie original española creada por Disney Plus. Un drama en el que la joven hará tándem junto a Miguel Bernadeau, actor y actual pareja de Aitana. ¿Cómo ha sido rodar junto a su novio? ¿Se han llevado a casa el trabajo? Estas y otras preguntas han formado parte de la entrevista que ambos han concedido a El Hormiguero, pero una que ha emocionado a los fans de ambos artistas ha sido el origen de su relación.

Los nervios protagonizaron la primera cita entre Aitana y Miguel Bernadeau: "nosotros nos conocimos porque...", empezó explicando el actor, para dar paso a su chica: "sí, fue porque yo en realidad le vi en Élite y pensé: 'qué guay este chico'. Sí, me gustó". No solo físicamente: "primero me sorprendió mucho como actor, y es verdad que Guzmán, su personaje, no me gustaba porque era malo, pero le cogí cariño y al final me encantó. No sé, lo típico de buscarle en Instagram y mirar a ver si me escribía, cosas típicas de una niña de 19 años... Hasta que quedamos a cenar".

En la cena, tal y cómo ha contado Aitana, la situación se describe como "un desastre porque se me cayó la copa al suelo". Él, mientras tanto, confirmaba la sensación general y añadía que no comió absolutamente nada durante la comida: "y pensamos que no nos veríamos más por el boom de Élite y el boom de Operación Triunfo. Pero cuando salimos del restaurante, no sé qué pasó que se paró el mundo en esa calle".