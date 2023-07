El primer retoque estético de Bosco Martínez-Bordiú tras ganar 'Supervivientes'

El sobrino de Pocholo ganó la última edición del programa Ahora ha detallado su nuevo retoque estético

'Supervivientes' es un programa que pone al límite a los concursantes. Los participantes sufren durante varias semanas falta de comida, estrés y un desgaste físico y mental para conseguir ganar y hacerse con el cheque de 200.000 euros.

La edición de 'Supervivientes 2023' ha estado marcada por muchas amistades, enemistades, problemas en la convivencia, amores y desamores. En general, en estos meses no ha habido ninguna semana en que no haya habido ninguna polémica en el programa.

Bosco Martínez Bordiú fue el ganador de la última edición y el que se hizo con el cheque. Además, al final del formato tuvo un romance con Adara Molinero. Tras varios rumores de que el sobrino de Pocholo había tonteado con otras chicas, ha dejado clara su relación con la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Ahora, el ganador de 'Supervivientes' ha explicado que aunque siempre ha sido "supernegativo a todo el tema de las agujas", se ha sometido al primer retoque estético a sus 20 años.

"El doctor me dijo que después de estos meses en Honduras tenía la cara muy mal, ojo profesional porque yo me veía muy bien. Unos ojitos verdes por ahí me convencieron también, nunca puedo decir que no", confesó en Instagram refiriéndose a Adara.

Bosco se ha sometido a un retoque estético novedoso: plasma rico en factores de crecimiento (PRGF). "No es un plasma rico en plaquetas (PRP), en el PRGF la membrana de las plaquetas se rompe para aportar exclusivamente factores de crecimiento y evitar la inyección de células proinflamatorias como los leucocitos y los glóbulos rojos", ha detallado el sobrino de Pocholo.