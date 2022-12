La preocupante razón por la que Céline Dion ha cancelado toda su gira europea

Céline Dione padece el Síndrome de la Persona Rígida Es una enfermedad que no tiene cura

Céline Dion ha sorprendido a todos sus seguidores europeos al tener que cancelar la gira que tenía prevista durante los próximos meses por gran parte del viejo Continente. La cantante canadiense se ha tomado un descanso profesional que se prolongará, como mínimo, hasta el año 2024, y ha pedido respeto y cariño: "he lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando... Me duele decirte que no voy a poder reiniciar mi gira en Europa en febrero".

La artista ha confirmado que sufre el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica rara y sin cura que puede cursar en episodios de dolor, con otros en los que no se tiene casi síntomas. Sin embargo, este síndrome es más grave conforme se va acercando la última fase de la enfermedad: los pacientes pueden quedarse paralizados y sin capacidad para hablar.

A través de un comunicado, Céline Dion ha confirmado que "los espasmos me afectan a todos los aspectos de mi vida. A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", de ahí que su equipo médico le haya pedido que desconectara durante el tiempo necesario. Tristemente, tal y cómo ella mismo dice en el vídeo publicado en Instagram, cantar es lo que le da fuerza: "todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".