El preocupante motivo por el que Bertín Osborne ha tenido que cancelar su gira: "No estoy bien"

Bertín Osborne está atravesando un complicado 2024. Después de mantener una disputa mediática con su expareja, Gabriela Guillén, por las dudas sobre su paternidad, el cantante de rancheras terminaba reconociendo hace unas semanas que ejercería como padre de la criatura. Tras esta polémica, parecía que todo iba a volver a la normalidad para el presentador.

Sin embargo, el foco se ha vuelto a poner sobre Bertín, después de que una nueva información haya confirmado la mala noticia. La periodista Paloma García Pelayo, hizo público en 'Y ahora Sonsoles', que el artista había decidido suspender su gira de conciertos de este verano por problemas de salud. La comunicadora anunciaba en el espacio de Sonsoles Ónega que Osborne no estaba bien físicamente.

"Me dice que va a parar, que es muy probable que cancele Valencia, que no se encuentra bien. Está cansado con problemas de voz. Tiene pendiente una cita con el otorrino. Me dice: 'Estoy preocupado porque vuelvo a sentirme raro. Había remontado y no estoy bien. Necesito parar porque no termino de superarme'", revelaba la colaboradora de Antena 3.

Según cuenta Paloma, el entorno del artista confirmaba que el espectáculo de Valencia (21 de julio), quedaría cancelado "por las secuelas post-covid que afectan a todos sus compromisos posteriores". El parte médico indica que el cantante tiene "un edema de las cuerdas vocales que le impide hablar y cantar con normalidad".