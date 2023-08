Preocupación por el estado de salud de Frank Cuesta tras acudir al hospital por "la peor mordedura"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla' El leonés es conocido por sus aventuras con los animales

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

Ahora, el naturalista ha creado un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El pasado miércoles, Frank Cuesta subió una publicación en Twitter en la que explicó que se encontraba en el hospital por la "peor mordedura de víbora posible". En ella se veía la mordedura y la mano hinchada.

En el hospital con la peor mordedura de vibora posible. :-( pic.twitter.com/hA9V6DHxLp — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 2, 2023

No es la primera vez que el naturalista recibe algún ataque de algún animal. El youtuber explicó que en el año 2000 estuvo cuatro días en coma por el ataque de una King Cobra.

Los seguidores están muy preocupados por su estado de salud, y es que hace 22 horas de la publicación y se desconoce cómo se encuentra: "Ya van más de 12 horas y no has dicho nada me estoy rayando" o "Se sabe algo? Frank?", entre otros muchos comentarios.