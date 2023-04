¿Predijo el Maestro Joao la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores?

El futurólogo se pronuncia sobre la ruptura de esta pareja "Papá, ya está hecho" es lo que ha compartido en Twitter, asegurando que no se estaba riendo

El Maestro Joao es uno de los futurólogos más mediáticos gracias a su importante presencia en televisión, y no ha podido evitar meterse de lleno en la polémica ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores, una de las noticias de la semana y de la que no puede hablar Mediaset por sus vetos a ambos personajes. Y el astrólogo lo ha hecho desde la indirecta, porque ha publicado varios tuits en los que se pronuncia aludiendo al tema, pero sin meterse de lleno.

"Papá, ya está hecho" ha sido una de las citas que ha escrito el Maestro Joao en su perfil de Twitter. Evidentemente, todo parecía indicar que se estaba burlando de la separación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, por lo que ha tenido que matizar sus palabras para no enfadar a los seguidores de la ya ex pareja: "juro que no me estoy riendo (...). Solo lo siento por el perrito, lo demás... Karma".

Es decir, que no siente tanto la ruptura como dice, simplemente estaba intentando ser correcto. En cuanto al mensaje del perrito, era otra indirecta por el vídeo que compartió Marta Riesco en plena madrugada: "¿quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?". Un vídeo publicado justo en la noche en la que discutió con Antonio David Flores y en el que aparece su perrito en plena calle.

«Papá, ya está hecho» Fin. — Maestro Joao (@maestro_joao) 20 de abril de 2023

Por suerte o por desgracia, Mediaset no podrá hablar de Antonio David Flores y Marta Riesco por su nuevo código ético, por lo que para conocer más detalles de la ruptura, tendremos que esperar a las posibles entrevistas que aparezcan en revistas.