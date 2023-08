La predicción del Maestro Joao sobre Rosalía: "Se va a..."

La pareja ha puesto punto y final tras tres años de noviazgo El vidente ya auguró que la historia de amor no duraría mucho tiempo

Rosalía y Rauw Alejandro habrían puesto fin a su relación tras tres años juntos según la revista 'People: "Las fuentes dicen que a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso".

La noticia ha sorprendido a todos los seguidores de la pareja, y es que los artistas presumían de su amor día tras día, incluso anunciaron su compromiso hace cuatro meses.

Una de las teorías más comentadas ha sido que el artista puertorriqueño habría sido infiel a Rosalía pero parece que no es ese el verdadero motivo ya que ambos han querido desmentirlo en sus comunicados de manera tajante.

Ahora, el Maestro Joao ha concedido unas declaraciones para dar su opinión sobre la ruptura: "Creo que Rosalía se ha roto estando enamorada". Aun así, el vidente no ha dudado en lanzar una predicción: "Se va a enamorar pronto".

No solamente eso, y es que el Maestro Joao ya auguró que la historia de amor no duraría mucho tiempo. Ahora ha asegurado que la pareja no quedará "muy bien" tras la ruptura.