La predicción de Ibai Llanos para el Inter - Viktoria Plzen

El popular streamer vasco ha tenido una visión. Siendo seguidor del Real Madrid ha causado una gran impresión por mostrarse confiado... en el pinchazo del Inter de Milán ante el Viktoria Plzen.

Así lo ha hecho público en sus historias: "Si hay un equipo de la Champions que le pega pechear un pase a octavos de final de la Champions que está hecho.... es al Inter de Milan" reflexionó. "No sé por qué tengo una sensación de que el Viktoria Plzen, equipo con 0 puntos, va a ganar al Inter 0-1." sentenció.

Ibai ha amanecido con esa intuición: "No me preguntéis porque pero me da esa sensación" dijo. Además se lanzó a pronosticar los resultados de los dos partidos de esta noche. "FC Barcelona 3 - Bayern 1 e Inter 0 - Viktoria 1".

El partido entre el Inter de Milán y el Viktoria Plzen de la Jornada 5 de la Champions League se llevará a cabo este miércoles 26 de octubre a las 18:45, y el mismo podrá ser visto en España a través de Movistar+.