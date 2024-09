El PP de Ávila adelanta cuál es el futuro del alcalde de Vita tras hacer apología de la pederastia

Importante revuelo mediático en Vita (Ávila) y en el Partido Popular (PP) regional por un vídeo difundido en el que se podía observar al alcalde de esta localidad cantando una canción, en una aparición pública en la que hizo apología a la pederastia y a la violación. En el citado vídeo, Antonio Martín Hernández empezó a tararear, pero el público no le siguió. Tras pedirle más energía, el alcalde siguió cantando: "me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. La subí la faldita y le bajé la braguita".

La letra no solo era subida de tono, sino que según la oposición, era una completa apología a la pederastia y a la violación: "la eché el primer caliqueño, la eché el segundo caliqueño, en el tercero ya no quedaba leche", decía la canción.

Ahora, después de que el PSOE y Podemos hubieran pedido el cese del regidor, el PP de Ávila se ha pronunciado acerca del futuro de Antonio Martín Hernández como alcalde de Vita: "ante los hechos inadmisibles protagonizado por el regidor de Vita, Antonio Martín, que no es afiliado del Partido Popular, abandonará el Grupo Municiapl del PP".

Además, la cuenta oficial del partido en X añade que "reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores". Un mensaje que acumula más de 60 likes en pocas horas, una cifra muy importante para una cuenta regional como @PPopularAvila.