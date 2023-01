Polémico Bad Bunny: la lía con una fan que quería fotografiarse con él

La joven insistía en hacerse un selfie con el cantante, pero él le lanzó el teléfono al agua La reacción de la chica: quedarse parada por no esperarse este movimiento

Ser famoso no es nada sencillo, por mucho que lo parezca. A menudo, has de soportar a miles de fans pidiéndote fotografías y autógrafos aunque tú simplemente estés caminando por la calle. Eso sí, la actitud con ellos debe ser de agradecimiento, porque la fama se gana a cambio de esta cercanía. En esto no pensó Bad Bunny cuando decidió que era buena idea atacar a una fan que se había acercado a pedirle un selfie para presumir de él en redes sociales.

El cantante puertorriqueño se encontraba paseando cerca del mar junto a su séquito de guardaespaldas cuando una joven se le puso justo delante con la cámara interior del teléfono encendida. Primero, Bad Bunny sonrió, pero tardó muy pocos segundos en reaccionar y lanzar el móvil por los aires, dirección al agua.

Bad Bunny entrando en modo Kanye al 2023. pic.twitter.com/2odmrcll2H — Héctor Elí (@hectoreli_) 2 de enero de 2023

Si bien hay que respetar a los famosos cuando disfrutan de su vida privada, no es menos cierto que la actitud de Bad Bunny en esta ocasión no es la acertada. Un ataque contra una seguidora que únicamente quería fotografiarse con él que ya se ha hecho viral en redes sociales: "Bad Bunny entrando en modo Kanye West al 2023".