La polémica opinión de Alfonso Arús sobre la salida de Dani Alves de la cárcel

Quedan muy pocas horas para que Dani Alves pueda pisar por fin la calle después de estar 14 meses en prisión provisional a la espera de juicio. Tras varios recursos desestimados en los que su equipo legal pedía la puesta en libertad provisional bajo fianza, por fin la Audiencia de Barcelona estimó en parte el último presentado por su abogada, Inés Guardiola.

El tribunal decretó la libertad bajo fianza de un millón de euros, y pronto será depositada.

Desde que la noticia se hiciera pública, son muchos los rostros de televisión que se han pronunciado acerca de la inminente salida de prisión del brasileño. Uno de ellos ha sido Alfonso Arús, presentador del programa matinal 'Aruser@s', quien ha dado su opinión en el formato de La Sexta: "hemos visto casos parecidos en personas ricas y personas pobres (...) No digo si es justa o es injusta porque no entiendo. Ahora, que se circunscriba a personas ricas no estoy de acuerdo".

En redes sociales hay un debate muy intenso acerca de la Justicia y la posibilidad de que no siempre sea igual, dependiendo de tu poder adquisitivo. Sin embargo, Alfonso Arús lo tiene muy claro y así se lo ha hecho saber a su audiencia: "¿cuántas veces nos hemos preguntado 'qué hace en libertad este tío'? Un montón", sentencia el presentador.

Pese a decretarse su puesta en libertad provisional bajo fianza, al futbolista brasileño se le han retirado sus dos pasaportes (español y brasileño), se le ha impedido acercarse a la víctima a menos de 1 kilómetros (tampoco puede entablar contacto con ella) y debe personarse cada semana en sede judicial.