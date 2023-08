Los planes de Rodolfo Sancho al llegar a Tailandia: no visitará a su hijo

Daniel Sancho está en prisión provisional tras asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta El actor llegará a Tailandia a finales de semana

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto. La Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven tras inculparse del crimen.

El chef de 29 años permaneció aislado durante diez días tras cumplir el protocolo Covid-19. Desde hace casi dos semanas, el joven puede recibir a sus familiares presencialmente, separados por un cristal, o a través de videollamadas. Rodolfo está acabando de ultimar los detalles para viajar a Tailandia y visitar a su hijo.

Aunque el encuentro entre padre e hijo es el más esperado, aún deberá esperar un tiempo. Según ha informado Carmen Balfagón, la portavoz de la familia, el intérprete todavía tiene que llevar a cabo varias gestiones para poder visitar a Daniel.

El objetivo de Rodolfo es que cuando vaya a visitar al chef, no haya tanta presión mediática. Día tras día, hay un gran número de periodistas en la puerta esperando filmar el gran momento, algo que no le gusta al actor. Desde la cárcel están realizando cambios: ahora no permiten que la prensa se sitúe justo en la salida de la prisión.

Está previsto que Rodolfo llegue a Tailandia a finales de esta semana, y será la siguiente cuando se encontrará con su hijo. "Yo os voy a decir el día que Rodolfo va a llegar a la prisión de Koh Samui para que os de tiempo a prepararos para hacer esa foto (...) No sabemos cuándo va a ser, estamos pendientes de una cuestión que se va a cerrar el lunes y a partir del lunes yo voy a saber el día que él va a ir a Koh Samui porque antes tiene que pasar por Bangkok", comentó la portavoz.

Primero pasará por Bangkok para llevar a cabo algunas gestiones relacionadas con la situación económica que la familia Sancho vivirá a partir de ahora, ya que tienen que hacer frente a la estancia en Tailandia, tanto de la familia como de Daniel.