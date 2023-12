Los planes de Juan Ortega y Carmen Otte Alba tras su boda fallida

El torero decidió no casarse con su chica minutos antes de darse el 'sí quiero'

Poco a poco conocemos más detalles acerca del 'plantón' que el torero Juan Ortega protagonizó cuando apostó por cancelar la boda con su novia Carmen Otte Alba minutos antes de darse el 'sí, quiero'.

Pese a haberse celebrado con éxito la preboda, haber aglomerado a 500 invitados en la basílica y tener todo preparado, el diestro optó por no casarse. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido desde entonces en el seno de la pareja?

"El círculo cercano de la novia le habría recomendado que se fuese de viaje con las amigas", asegura Gema López en Espejo Público. La periodista asegura que la familia de Carmen Otte Alba admite que sería una buena forma de admitir lo que le ha ocurrido.

En cuanto a lo ocurrido el día de la boda, Gema López añadía: "la hermana de la novia solicita a unas amiga que no se cambien, que vayan a la puerta de la iglesia porque habrá gente a la que no podrán avisar y que anuncien que no se casan".

Son las amigas de Carmen las que asumen toda la responsabilidad de avisar a los invitados de que el matrimonio, finalmente, no iba a celebrarse. También el padre de la novia envía mensajes a algunos de los invitados para evitar alargar el sufrimiento.

En cuanto al torero, desde que comunicó en tres llamadas su decisión de no contraer matrimonio, ha desaparecido: en Espejo Público aseguran que tampoco ha llamado a la que hasta ahora era su novia.