Piqué pasa de Shakira en su primera entrevista: "Sí, fue mi pareja..."

El mensaje del exfutbolista blaugrana se ha hecho viral por su tono Eso sí, asegura que los meses tras la ruptura fueron muy complicados

Gerard Piqué ha hablado por primera vez tras su separación de Shakira, pero lo ha hecho desde el más profundo ninguneo a la que una vez fue su esposa. El divorcio de la pareja se conoció en julio de 2022 y desde entonces, las noticias no han dejado de sucederse, sobre todo desde que el ex futbolista azulgrana comenzara a salir con Clara Chía y su ex mujer le dedicara una canción junto a Bizarrap.

"Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme de vacaciones. No he visto ningún partido (del Mundial), solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo", asegura Gerard Piqué. De esta forma aludía a la polémica separación de Shakira, pero sin mencionarla de forma directa.

Sin embargo, sí que la ha nombrado poco después, eso sí, de pasada y sin profundizar demasiado en ella para no darle mucha importancia: "diría que Shakira fue mi pareja, fue mi pareja, así que podría ser ella". Con esta frase estaba respondiendo a la pregunta que le hizo el youtuber acerca de quién la persona más famosa que tiene en su agenda. Y nada más: la nombra, pero sin importarle demasiado.