¡Pillados! Shakira y Drake juntos en una fiesta...

No es el primer nombre con el que se relaciona a Shakira tras su divorcio de Gerard Piqué

Desde que Shakira se divorciara de Gerard Piqué, son muchos los nombres que se han relacionado con la artista colombiana. Desde Lewis Hamilton, hasta Tom Cruise o Rauw Alejandro, pasando ahora por Drake, el famoso rapero estadounidense que podría comenzar un romance con ella si los medios tienen razón en esta ocasión.

Según ha narrado un testigo para el diario Daily Mail, los dos cantantes se marcharon juntos de una fiesta en Los Angeles más allá de las 03.00 horas de la madrugada. Ella vestía una camiseta sin mangas (de tirantes) en color naranja y él llevaba una sobrecamisa azul. Eso sí, evitaron que los medios tomasen una fotografía y abandonaron el recinto con varios minutos de separación.

Este rumor nos recuerda mucho a aquel que relacionaba a Shakira con Lewis Hamilton; se dijo en su momento que el piloto británico estaría cansado de la actitud de la cantante. Eso sí, Jordi Martín, reconocido paparazzi, desmintió esta información: "he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ella y Hamilton siempre ha existido una hermosa amistad. Los dos tenían muy claro que no había nada grave y que había total libertad entre ellos para hacer lo que quisieran".

En esta ocasión, la vinculación de Shakira con Drake llega poco después de que la artista compartiera un rap en Instagram que parece conocer muy bien. ¿Casualidad?