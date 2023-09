Lo que piensa Ferrán Adrià de la oferta de trabajo de camarero más indignante y surrealista

El cocinero es claro al respecto: "la profesión tiene que cobrar lo que tiene que cobrar y tiene que cobrar bien y los camareros más que nunca"

Seguro que si utilizas redes sociales como Twitter o TikTok, has visto publicaciones de la cuenta @soycamarero en las que se denuncian situaciones intolerables en el sector de la hostelería. En una entrevista con la Cadena Ser, el cocinero Ferrán Adrià ha hablado claro acerca de una oferta de trabajo en la que se trabajaban más de 40 horas semanales, por menos de 1.000 euros (menos del salario mínimo interprofesional). Y su respuesta ha sido tajante.

"Yo soy de los que piensa que la profesión tiene que cobrar lo que tiene que cobrar y tiene que cobrar bien y los camareros más que nunca. En los últimos tiempos siempre he dicho que nosotros, los de nuestra generación, tuvimos dos errores importantes. Uno de ellos, no hablar de números en los congresos", admite el popular cocinero, uno de los chefs más exitosos de nuestro país.

Adrià recuerda que cuando se hablaba antes de números, de gestión, "la gente se marchaba", pero para él es uno de los temas más importantes que hay hoy en día. Otro error es que "no hubiera siempre un camarero, un metre, cuando explicaba los platos".

Además, puntualiza que muchas de estas situaciones se dan cuando los negocios son regentados por personas que no son profesionales. Y estos son los primeros que deben poner en valor "algo tan importante en la cocina como es el servicio (...). Es un problema difícil no en España, sino en Europa, que no haya personas que tengan las ganas de trabajar de camareros".