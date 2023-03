¿Qué piensa Clara Chía acerca de la poligamia?

La novia de Gerard Piqué sigue a una cuenta de Instagram sobre "dibujitos que hablan sobre no monogamias" Algunos se cuestionan si Clara Chía pudiera ser fan de la poligamia

Clara Chía es la joven pareja de Gerard Piqué, la mujer que robó el corazón del ex futbolista del F.C. Barcelona después de romper con Shakira. A pesar de que la relación se hizo oficial hace meses, no ha sido hasta ahora cuando hemos conocido que Clara sigue a una cuenta de Instagram un tanto peculiar: 'The Poly Spot', perfil cuya descripción es: "dibujitos que hablan sobre no monogamias".

Esta descripción en concreto ha llevado a pensar a algunos usuarios que Clara Chía seguiría a este perfil de Instagram porque comparte este pensamiento. La poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. Actualmente, la poligamia no se limita únicamente al plano sexual; puede haber parejas integradas por varias personas que se quieren.

Evidentemente, este 'follow' no confirma que Clara Chía apueste por la poligamia ni que esté en contra de la monogamia. Sin embargo, llama la atención que Gerard Piqué ha sido siempre señalado por sus presuntas infidelidades a Shakira. De esta forma, ¿puede que Clara Chía y Piqué mantengan una relación abierta y sea esto lo que les ha unido?