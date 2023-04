Una persona cercana a Aless Lequio pidió que se destruyera el esperma del hijo de Ana Obregón

La joven estaba en absoluto desacuerdo con lo que ha hecho Ana Obregón Informalia revela esta información en exclusiva

Es inevitable no mencionar a Ana Obregón en cualquier charla, porque la actriz y presentadora ha sido la protagonista absoluta de la prensa del corazón desde que confirmara que ha tenido una nieta a través de la gestación subrogada, utilizando para ello el esperma de su hijo Aless Lequio, quien murió hace casi tres años por cáncer.

Carolina Monje, última pareja de Aless Lequio, no ha hablado desde que se confirmara la noticia, pero Informalia asegura que existen pruebas escritas de que ella y Ana Obregón no estaban de acuerdo con lo que la madre de Aless estaba a punto de hacer. Este documento contradice los deseos de la actriz y presentadora, llegando a afirmar que el esperma de su chico debería ser destruido para que no fuera padre después de su muerte.

Hasta el momento, Carolina Monje no ha querido situarse en el foco mediático y tampoco se pronunciará tras publicarse esta información. Pero Ana Obregón sí que ha dejado de seguir a la que fuera su nuera "como parte del duelo", aunque muchos piensan que hay algo más detrás de este movimiento.

Sorprende este giro en la relación entre Ana y Carolina porque la actriz y presentadora confirmó no hace muchos meses que mantenía una buena relación con la joven: "me alegré mucho por su boda y por ella, que tiene derecho a rehacer su vida". ¿La paternidad post mortem de Aless Lequio ha sido lo que ha dinamitado todo?