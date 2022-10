Pepe Ruiz (Escenas de Matrimonio) niega estar vinculado a Vox, pero apoya a Abascal

El actor ha participado en Espejo Público y ha desmentido su fichaje por Vox "Abascal es un hombre serio", asegura

Pepe Ruiz, actor de la mítica Escenas de matrimonio, participó ayer en Espejo Público para responder personalmente a su presunto fichaje por Vox. Varios medios de comunicación aseguraron días atrás que el intérprete formaría parte del partido de extrema derecha, información que el propio Pepe Ruiz se ha encargado de desmentir, sin dejar de elogiar la figura política de Santiago Abascal.

"No he fichado por Vox. Soy un profesional del mundo de la interpretación y se me ofreció hacer un espectáculo histórico, muy bien escrito, y acepté", asegura el actor, quien ha trabajado en La historia que hicimos juntos. Por ello, no se adscribe a ningún partido político: "ni más ni menos, soy un profesional y sigo viviendo de esto. Me lo propuso Vox y como si me lo hubiera propuesto el PSOE, me da lo mismo".Susanna Griso, eso sí, le preguntó si también hubiera aceptado la propuesta de haber sido de Unidas Podemos, a lo que respondió de forma un tanto vaga: "no creo que ellos quisieran contar conmigo, porque el que más y el que menos conoce lo que yo pienso. Pero lo haría, sin duda alguna, como profesional".

Sobre Santiago Abascal, asegura que es una persona seria, mientras que a Pedro Sánchez lo describe como "chungo", al igual que a Alberto Núñez Feijóo.