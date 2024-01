Penélope Cruz se abre en canal y cuenta el porqué de su miedo a conducir: "A mi hermana le atropelló un coche delante de mí"

El nombre de Penélope Cruz vuelve a ser noticia en estos momentos por la llegada de Ferrari, una de las películas más esperadas de 2024 en la que la española interpreta a la mujer del empresario de la firma de automóviles de lujo. Por este motivo, Penélope Cruz ha sido protagonista de una entrevista para la revista 'Elle' en su versión estadounidense, charla en la que ha salido a relucir el verdadero miedo de la actriz.

"Tengo miedo a conducir", asegura Penélope Cruz. También ha explicado la razón por la que le cuesta mucho coger un coche como conductora: "a mi hermana la atropelló un coche delante de mí cuando yo tenía ocho o nueve años. Recuerdo que llevaba un abrigo rojo. Y para mí, el tiempo se detuvo. Es un gran trauma, porque la vi perder el conocimiento".

La protección de Penélope Cruz y Javier Bardem a sus dos hijos

Tras mencionar esta curiosidad, Penélope Cruz también ha hablado de su marido, Javier Bardem, con quien ha tenido dos hijos, Leo y Luna. De ellos asegura que ha sido decisión de ambos padres mantenerlos fuera de la esfera pública, hasta que llegue el momento en que puedan decidir qué hacer: "decidir si van a tener un trabajo más expuesto al público o no. De eso hablarán cuando estén preparados".

Tal es su sentimiento de protección hacia los pequeños, que los jóvenes no tienen teléfonos móviles ni redes sociales: creen que "su cerebro aún no se ha formado" y necesitan estar lejos de cualquier tipo de manipulación. Una acción quizás polémica para algunas familías, más aún cuando probablemente no le den el visto bueno a estos dispositivos y aplicaciones hasta que cumplan 16 años.