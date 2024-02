'La Pelopony', al borde de la muerte: "Le decía que no podía respirar"

Yolanda Gallardo Barrero, más conocida como 'La Pelopony', es una artista que saltó a la fama por su participación en el concurso de 'Supervivientes' en el año 2014. Además, ha intentado en un par de ocasiones formar parte del Benidorm Fest.

Y es que la cantante se fue hasta Turquía para someterse a seis operaciones que casi le cuestan la vida. "Me cuesta mucho hablar, estuve muy mal. Eran muchas operaciones. Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar", ha explicado en su red social de Instagram.

La artista se sometió a seis cirugías en una: dos lifting (papada y pómulos), el cat-eye. el brow-lift, la blefaroplastia y la rinoplastia.

El problema sanitario que tuvo fue tal que el cirujano, al despertar de la anestesia, recurrió a zarandeos para intentar despertarla. "Le decía que no podía respirar que era imposible. Sentía que me moría. No podía respirar por la nariz y tenía la boca muy inflamada. No la podía abrir para respirar. No me encajaban los dientes y se me desplazaron las muelas."

Según ha explicado la propia artista su pronóstico es cada vez mejor ya ha podido recuperar la visión. "Me han cogido cartílago de la costilla para hacerme la nariz. No tengo idea de cómo quedará, pero es lo que menos me preocupa".

La Pelopony se ha mostrado en sus redes sociales con la cara hinchada y llena de vendas para cubrir las heridas fruto de la operación.

La catalana ha lamentado haberse operado y recomienda a sus seguidores no hacerlo. "No sé si voy a quedar guapísima u horrible, la verdad es que ahora mismo me da igual. No os recomiendo estas seis cirugías juntas. Estar ciega, sin analgésicos apenas. Creía que me moría, os lo juro", ha zanjado.