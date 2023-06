Paz Padilla habla del final de Sálvame y revela la verdad sobre su vínculo con Jorge Javier Vázquez

Tras presentar el programa durante años ha expresado su opinión sobre sus antiguos compañeros

A solo un día de la esperada conclusión de Sálvame, Paz Padilla ha compartido su opinión sobre el cierre del programa al que dedicó más de una década de su vida. Durante su reciente aparición en el Parque Warner de Madrid, la presentadora gaditana no ha dudado en hablar sobre la cancelación del espacio y su relación con Jorge Javier Vázquez.

En una entrevista exclusiva con Semana, la presentadora ha dejado claro que no alberga resentimientos hacia nadie. "Yo pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia, porque salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia", ha expresado Padilla sobre el final de Sálvame.

"Una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en Crónicas Marcianas veinte años, y todos nos hemos reinventado: Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris... si hay talento, sobrevivimos", ha recordado la presentadora en relación a la cancelación de Crónicas Marcianas y los diferentes caminos que tomaron los colaboradores tras el fin del icónico programa.

En cuanto a su relación con Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla ha sido contundente. "Yo con Jorge Javier no hablaba nunca, la verdad es que no, pero le deseo que esté bien y que sea feliz", ha expresado sobre el presentador catalán, deseándole éxito y felicidad en su vida. "Yo lo que quiero es que la gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda. Y siempre lo digo: 'Abraza lo que te suceda y aprende de ello'. Hay que aprender aunque sólo sea para que lo siguiente que te venga no te hunda", ha concluido Padilla en relación al comunicador.