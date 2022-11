De Paul saca su lado más romántico en el Mundial de Qatar 2022

El futbolista argentino llevará en sus botas un pequeño homenaje a Tini Stoessel De Paul y Tini son pareja, y él quiere recordarla en Qatar

El Mundial de Qatar 2022 dará comienzo este domingo con la ceremonia de inauguración, y con la promesa de dejar a un lado toda la polémica que ha rodeado a la competición durante los últimos meses. La Selección Argentina parte como favorita tras haber ganado el último partido de preparación, y Rodrigo de Paul es uno de los jugadores clave para conseguir la gesta. Pero él no viaja hasta Doha sin olvidarse de su pareja, la artista Tini Stoessel, y conocemos el pequeño homenaje que le hará en el campo de juego.

El argentino, tal y cómo se pudo ver en el último encuentro, lleva en la cara externa de sus botas tres letras: TTT. Evidentemente, es una forma de recordar a Tini Stoessel, dado que a la cantante se le conoce como La Triple T. También ha sido una forma de acallar los rumores de separación que llevan sonando desde hace varias semanas.

El problema es que Tini no ha dejado de lanzar mensaje extraños en sus conciertos que invitaban a pensar en una crisis: "ustedes saben que a mí me gusta hacer música y me gusta también escuchar música, en la que puedo sentirme identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Y quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede ocurrir que tengas ganas de ese último beso", dijo encima del escenario en uno de sus últimos show. ¿Hay o no hay crisis entre De Paul y Tini?