Patricia Pardo se pronuncia sobre el nuevo vídeo de Jenni Hermoso: "Ella se siente víctima"

La futbolista emitió un comunicado contra Luis Rubiales El Mundial que ganó la Selección Femenina se ha visto empañado

El pasado domingo 20 de agosto, la Selección Española Femenina de Fútbol logró hacerse con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La entrega de premios se vio empañada por una polémica: Luis Rubiales dio un beso a Jennifer Hermoso. No solamente eso, y es que en el palco del estado de Sidney, estando acompañado de la reina Letizia y las máximas autoridades, se llevó las manos a la entrepierna. Un gesto obsceno que ha dado mucho que hablar.

El presidente de la RFEF ha sido denunciado por varios organismos por una conducta de abuso de poder y violencia sexual, algo que le ha puesto contra las cuerdas. Tras su negación a dimitir, el pasado sábado fue suspendido provisionalmente durante un período inicial de noventa días.

La polémica ha generado un fuerte debate: unos defienden a Rubiales tras los hechos cometidos, mientras que otros critican la actitud del canario y lamentan que aprovechó el triunfo y abusó de su poder.

El pasado martes se publicó un vídeo en el que las jugadoras comentaban el partido y celebraban la victoria en el autobús. Tras esto, Patricia Pardo ha salido en defensa de la futbolista: "Hay personas que están intentando tirar por tierra la versión de Jenni porque no ven correcto o coherente este comportamiento, el primero que lo intenta tirar es el propio Luis Rubiales porque lo mostramos como un documento que él ha presentado, al parecer, a través de sus abogados ante la FIFA".

La presentadora ha defendido la versión de Jenni: "Nosotros no lo vamos a calificar porque no sabemos si puede ser un delito, simplemente un acto sancionable y no lo vamos a calificar como una agresión sexual, pero la propia víctima lo ha calificado así. Ella se siente víctima, ha asegurado que no hay consentimiento y que hay un presunto abuso de poder. ¿Cuántas veces una mujer sufre una situación así?".

Patricia Pardo ha justificado que la futbolista estuviese bromeando sobre el tema porque ganaron el Mundial: "¿Tiene que estar afligida, apenada, llorando y torturándose por lo que acaba de suceder? Ella dio explicaciones, dijo desde el primer momento que no le gustó y, como es lógico y coherente, está de celebración con sus compañeras".