Muere 'La Pantoja de Puerto Rico' a los 62 años de edad

Esta conocida artista de Puerto Rico, cuyo nombre real era Ruddys Martínez, murió por una complicación de su diabetes

Puede que en España su nombre no nos diga nada, pero Ruddys Martínez era una conocidísima performer del mundo del espectáculo que triunfaba en el mercado latinoamericano. Si bien muchos se referían a ella como La Pantoja de Puerto Rico, había mucho más oculto tras esa fachada televisiva.

Por desgracia, se ha confirmado su muerte a la edad de 62 años por una complicación de la diabetes que padecía.

Según han publicado varios medios latinoamericanos, Ruddys Martínez ingresó el 21 de noviembre de 2023 en el hospital Doctor Center de Bayamón (Puerto Rico). A pesar de haber luchado durante una semana frente a diferentes problemas de salud, finalmente perdió la vida por una complicación pulmonar grave.

Antes de perder la vida, la transformista publicó un mensaje a través de Facebook para despedirse de todos sus fans:

"Hola a todos, todas, todes, maricones. Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor. Desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van recordar y en su corazón me tienen los que me quieren. Como siempre les decía, ¡hay que cuidarse! Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí, cocos.... Félix estará preparando todo para mi último show. Les aviso pronto".