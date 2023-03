"Yo también tenía curiosidad"; las palabras del padre de Katerina sobre Neymar

Los padres de la modelo defienden a Katerina en Supervivientes 2023 "¿Es verdad que fuisteis los suegros de Neymar?", le preguntaron en Supervivientes

Katerina Safarova es una de las sorpresas de Supervivientes 2023, sobre todo porque en la gala de ayer intentó abandonar la isla. Sin embargo, su padre le convenció para que se quedara en el programa.

La que fuera soltera de La isla de las tentaciones, además, es conocida por la posibilidad de haber mantenido una relación con Neymar Jr. Y fue ayer cuando su familia habló por primera vez del asunto en directo.

En el plató de Supervivientes 2023, preguntaron al padre de la modelo: "¿es verdad que fuisteis los suegros de Neymar?", a lo que él respondió: "esa pregunta mejor solo a mi hija. Conteste lo que conteste nuestra hija, hasta que no me lo presente y venga a mi casa yo no puedo ser suegro de nadie". Sin desmentir la relación que Katerina Safarova pudo haber mantenido con Neymar, sí que aclaró que no habría sido nada serio.

Cristina Porta insistió en el tema, a lo que el supuesto ex suegro del brasileño dijo: "se vieron, porque creo que él la invitó con su amiga a París y nada más. Historias ninguna que yo sepa, porque yo también tenía curiosidad. He hablado con ella bastante de esto y no me ha dicho nada. No se enamoró de Neymar", sentenció.