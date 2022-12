Las palabras más emocionantes de Sira Martínez, la hija de Luis Enrique

"Orgullosa de ti, siempre", escribió en una stories la joven Un mensaje que evidencia el cariño que siente hacia el ex seleccionador

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, se ha convertido en la persona que más apoyo ha prestado al ya ex seleccionador durante el Mundial de Qatar 2022. No obstante, su padre se ha esforzado todo lo posible para llegar, como mínimo, a semifinales, pero un mal partido frente a Marruecos provocó que España tuviera que regresar antes de tiempo de Doha.

La joven, quien siente un enorme cariño hacia Luis Enrique, no ha dudado en compartir un emotivo mensaje a través de su Instagram en forma de 'stories' con el que deja claro lo mucho que le quiere: "orgullosa de ti, siempre", escribió junto a una fotografía del técnico saludando a las gradas. No hace falta más palabras para dejar claro que una mala actuación no empaña todo el trabajo que su progenitor ha realizado durante los últimos años.

Luis Enrique será sustituido por Luis de la Fuente como seleccionador español, pero antes de marcharse, el primero ha compartido un comunicado en el que agradece el arropo recibido tanto de la afición como de los propios jugadores: "toca despedirse y lo que necesita la selección en estos casos es mucho apoyo".