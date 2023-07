El pacto entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén que lo cambia todo

En teoría, la pareja habría acordado guardar silencio acerca del embarazo

La revista Lecturas ha sorprendido a todos sus lectores esta semana con una noticia bomba que copaba la portada: "Bertín Osborne será padre a los 69 años". La paternidad más inesperada del año, con permiso de Ana Obregón y si nieta Ana Sandra. Y el asunto se complicaba aún más con las declaraciones que el presentador y cantante emitió poco después en esRadio: era un bebé no deseado.

"Son accidentes que pasan todos los días en una relación, aunque se tomen las medidas de protección necesarias, que pueden fallar", explicó en 'Las mañanas de Federico', añadiendo además que no está enamorado de su pareja actual, Gabriela Guillén.

Ahora, es la revista Semana el medio encargado de arrozar luz al asunto: el citado medio asegura que la pareja habían llegado al acuerdo de no hablar públicamente sobre el embarazo, gestionándolo todo en el ámbito privado. Sin embargo, fue Bertín Osborne el que rompió el acuerdo al hablar tanto en esRadio como en 'Y ahora Sonsoles'.

La revista añade que Gabriela Guillén "está flipando", de ahí que la joven ya haya concedido sus primeras declaraciones a los reporteros que no han dejado de seguirla desde que saltase la bomba.

Bertín Osborne participó en 'Y ahora Sonsole's para aclarar y matizar sus polémicas palabras, programa en el que colabora su ex mujer, Fabiola Martínez: "No es irresponsabilidad. No somos irresponsables ni ella ni yo. Si fuera por falta de responsabilidad, yo no estaría hablando contigo [a Sonsoles] y me habría quitado del medio (...) Cuidaré del niño y me preocupararé de que tenga una vida agradable tanto él como su madre. He tenido unos meses estupendos, una chica fenomenal, con una familia trabajadora".