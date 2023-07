Paco León denuncia una agresión homófoba: "¡Qué asco!"

El actor ha mostrado su apoyo tras estos incidentes "Seamos jauría"

Paco León es uno de los actores más populares de España. Se dio a conocer por su papel de Luisma en la serie 'Aida', y desde ese momento, ha participado en diferentes películas como actor, además de dirigir varias películas, y de participar en obras de teatro.

El pasado miércoles 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT. Con este motivo, varias personas salen a las calles para reivindicar su libertad sexual y sus derechos.

Esta noche, el influencer Divino ha acabado en el hospital tras recibir una agresión homófoba: "Me pegó un puñetazo (o más de uno, no lo sé). Me ha roto parte de la órbita del ojo, la nariz por 3 sitios y el pómulo", ha escrito en una publicación en Instagram.

Divino ha explicado que se despertó inconsciente y que no siente la parte derecha de la cara. "En estos momentos estoy entrando a una operación de 2 horas para intentar recomponer los huesos de la cara. Ha intentado matarme. He sufrido una agresión homófoba, he sido víctima de (otro) puto delito de odio", ha escrito.

El influencer ha publicado que una agresión así puede pasar a cualquiera en cualquier momento, y pide unidad: "Ahora mas que nunca no seamos colectivo: SEAMOS JAURÍA (...) Ahora mas que nunca porque está abriendo las jaulas de los homófobos, tránsfobos, xenófobos, asesinos de mujeres para que vayan a nuestra caza".

Paco León se ha pronunciado al respeto y ha difundido la publicación para denunciar el hecho: "A la persona más buena onda que conozco le pegaron un palizón homófobo ayer. ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia! ¡Qué asco!".